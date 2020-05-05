新冠肺炎：逆境已過？高盛及大摩指全球經濟正觸底反彈

多國逐漸放鬆封鎖措施，兩家華爾街大行高盛及摩根士丹利均表示，有證據表明全球經濟正觸底反彈，開始從疫情及對企業和消費者的限制措施中復甦。

外媒報道，高盛首席經濟學家Jan Hatzius在報告中，指出隨着許多國家謹重啟經濟，封鎖和社交距離措施開始減少，經濟活動現在可能已經觸底。該行預測，發達經濟體第二季將平均萎縮32%，第三及第四季將分別增長16%和13%。

摩根士丹利首席經濟學家Chetan Ahya表示，許多指標顯示全球經濟正在觸底反彈，消費者預期有所改善。情況好轉下，人員流動趨勢從谷底上升，家庭支出收縮的速度也較疫情爆發初期的數周減慢。該行認為，中國經濟已在2月觸底，歐元區可能在4月觸底，美國則在4月下旬。

然而，滙豐控股經濟學家James Pomeroy警告，不要押注全球經濟急劇好轉。他引用來自中國的數據指出，由於人們對購物或重返工作仍感到緊張，故消費者支出可能反彈緩慢。而且，全球經濟前景面臨的最大下行風險是隨着經濟重啟，感染率或再次急劇上升。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200