【糧食危機】美國肉荒　部分Wendy's快餐店無得賣漢堡！

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國肉品陷入短缺危機。外媒報道，向來強調「牛肉絕不冷凍」的美國第三大漢堡快餐連鎖店Wendy's，最近將其標誌菜式--漢堡，從部分分店的菜單上移除。

Wendy's的客戶近期紛紛透過社交媒體抱怨無法從餐廳買到漢堡。在Wendy's的應用程式顯示，在美國加州的部分商店中，只有雞肉類的食品可供外賣或送貨訂單，令許多顧客紛紛在社交媒體上問「牛肉在哪裏？(Where’s the beef?」，該句說話來自Wendy's在1984年的經典廣告台詞，嘲諷其他同行的漢堡相比之下較小。

報道指出，隨着疫情導致肉類加工廠相繼關閉，北美肉類供應鏈正在崩塌，大部分餐廳菜單上的豬、牛及雞肉類的菜式恐暫時消失。事實上，美國上月約有12個肉類加工廠關閉，因生產線員工爆出交叉感染新冠肺炎疫情。

Wendy's在聲明中指出，隨着北美牛肉供應商面臨生產挑戰，他們的部分餐廳可能暫時無法提供一些菜單項目，但希望影響只屬暫時，公司目前正致力減少對客戶及餐廳的影響。

該公司花了數年時間，打造成美國首家提供從未冷凍過的牛肉作為主要食材的快餐連鎖店，其競爭對手如麥當勞亦加以倣效。

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