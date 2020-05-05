【高盛推介】阿里巴巴逆市跌 資金買價外Call
2020年05月05日 11:54
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(5日)早段反彈，中概股繼續受中美兩地加強監管合作的影響，沽空風險或加大，阿里巴巴逆市下跌。
以過去5個交易日計，阿里認購證有約2,200萬港元流入，是同期最多資金流入的相關資產，值得留意的是部分資金為追求高槓桿，選擇行使價224元的價外證，而市場上其實有更貼價、槓桿更高的選擇。
觀察到近日有投資者留意行使價224元的價外證，其實際槓桿約7至8倍，但事實上市場上更貼價、槓桿更高的選擇。投資者可留意貼價阿里購證(23066)，行使價195.98元，2020年6月23日到期，實際槓桿11.4倍，行使價188至200元之間、1個月期以上產品中槓桿最高。
貼價選擇則可留意阿里購證(23935)，行使價190.98元，2020年6月23日到期，實際槓桿9.8倍。
高槓桿證則可留意稍稍價外的阿里購證(23811)，行使價200.4元，2020年6月23日到期，實際槓桿12.1倍。
牛證方面則可留意阿里牛證(52418)，收回價174.18元，行使價172.18元，換股比率100，槓桿比率11倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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