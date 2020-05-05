【專家點評】邵志堯：5G技術中美之爭超越商業範疇

香港雖然在4月1日正式啟動5G網絡，但很多人都並不刻意把通訊的計劃升級，因為速度較4G快十倍，好像對普羅市民用途不大，現在的4G技術已可以滿足個人和基本商業用途。事實上，5G所針對的，是更宏大的藍圖，它要把世界徹底改變，例如無人駕駛、遠程機械人做手術、智慧城市、智能供應鏈等。

未來的世界是各個不同物聯網IoT之間的互動，只有極快之速度才可以在千鈞一髮的時間作出協調，以無人駕駛為例，每輛車靠雲端的處理器去作出指令，內地的無人駕駛已開展了幾年測試，湖南長沙在疫情的驅使下已把無人駕駛計程車推出市場應用，計程車和巴士車駕駛員在十年後會成為歷史名詞，廿年後出生的人不會知道世界上曾經有這個工種，好像有抽水馬桶出現之後不曉得有「倒夜香」的職業一樣。

內地的城市已搭建好智慧城市的基建，遠較西方國家和香港為快，其原因是內地政府比較強勢，智慧城市需要知悉更多個人私隱才可有成效，如內地手機和程式已是實名制，政府已採用人面識別系統，恰恰是其他先進國家或香港著重私隱大相逕庭，令到5G在香港好像無用武之地。

為甚麼美國要封殺中國的5G技術，不僅僅是圍繞在商業考慮，最重要的是在國家安全層面，曾有網絡安全專家透露，數年前有一良心黑客，為證明某一款汽車在網絡保安有漏洞，他只是通過互聯網已可以遙控該車輛，雖然汽車的網絡連繫只是方便更新軟件，試想想若黑客把汽車用作恐怖襲擊應用，把他撞向政府機構或鬧市人群，便會鬧出大事。如通過5G技術控制所有車輛作攻擊，便等同擁有一支軍隊，中方一定會堅持用自己的技術去作防範，美國也會有同樣的想法，其餘的國家採用那一家技術是決定是歸入那個陣營，顯然不僅是成本和效益上的考慮。

香港的5G技術應用的核心問題是法例的訂立，如無人駕駛的刑責問題、智慧城市的私隱問題，法律程序未弄好，技術再先進也用不上。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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