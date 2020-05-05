新股專輯：沛嘉醫療入場費15514元

該公司是次發行約1.52億股，其中10%為香港公開發售，集資最多23.42億元。所得約65%將用於核心產品開發及商業化；約10%用於產品臨床試驗；約8%用於加強研發能力；約10%用於收購；約7%用作營運資金。

值得留意的是，該公司引入14名基礎投資者，合共認購1.51億美元等值股份，佔股份發行約49.96%。其中上市前投資者LAV及國有結構調整基金將加大投資，分別認購2,000萬美元及500萬美元，各持有上市後10.23%及3.19%股權。

沛嘉醫療主要研發針對瓣膜性心臟病及神經血管疾病的介入手術醫療器械，其中一款經導管瓣膜醫療器械正進行確認性臨床試驗，預期將於2020年第3季度向中國藥監局提交註冊申請，並於2021年第1或第2季度將其商業化。

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