澳洲央行維持基準利率不變　料上半年GDP收縮10%

澳洲央行公布議息結果，基準利率維持0.25厘不變，與預期及前值相同。

央行聲明指出，在對通脹持續處於目標範圍內有信心之前，以及在充分就業有所進展之前，不會提高利率。央行致力於支持就業、收入及企業活動，繼續維持低融資成本，並向家庭和企業提供信貸。

新冠肺炎肆虐，央行指隨着各國努力控制疫情傳播，全球經濟正經歷嚴重的衰退，澳洲經濟亦正經歷非常困難的時期。而全球金融市場比一個月前更有效地運作，預期澳洲第2季通脹暫時轉負，基準情景是2021年通脹回升至1至1.5%，未來幾年都會保持在2%下方。

在基準情景下，央行預期失業率在未來數月將達到10%的高峰，至明年年底，失業率或將超過7%。今年上半年國內生產總值(GDP)收縮約10%，2020年GDP收縮6%，2021年GDP反彈至6%。

另外，央行預期，如果延遲放鬆疫情的管制措施，或重新實施管制措施，結果將比基準情景更具挑戰性。央行又稱，將在公開市場操作中擴大合格抵押品的範圍，銀行體系有充足的資本緩衝和流動性。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200