【理財百科】龔成：善用月供股票方式投資致富…

--正確方法--

首先，要做的其實是學習正確的投資知識，而不是坊間似是而非的知識，那甚麼才是正確的知識呢？其實這問題十分簡單，但有很多人卻不明白這點。

若你要完成某一事情，就要跟一個已經完成了某事的人去學習，我們投資的目的當然是賺錢，故能真正並長期賺錢的投資模式就可說是正確的投資知識。不過，若你細心分析坊間的評論員分析員，卻不見他們憑該套投資模式而賺大錢。所以，這些投資方法長期結果可想而知。

只要有正確方法，配合正確的投資時機，回報就會十分可觀，這是機會模式的投資。而在機會模式與策略模式兩者中，其實沒有那個較好的比較，只有那個較適合。

若你已學習了正確的投資方法，能真正捕捉到買賣時機，那機會模式當然較佳。反之，若你的投資技巧只屬一般，無法掌握正確的買賣時機，就決不要以「人買你買」、「看似很吸引」、「情緒化」、「沒有策略」的模式去投資。

--用一套適合自己的模式，能為自己爭取最佳回報--

當你明白自己的投資實力後，只要用一套適合你的投資模式，就能為自己建立到最佳的風險與回報的平衡，為自己創造最大的利益。在策略模式中，較易運用的就是定時投資(如月供式的投資)，這對大部分香港投資者來說，相信比自行把握「時機」的方法好得多。

而這方法要有一些前提，首先是長線投資，同時所投資的要是優質股。其實月供股票背後的理念，是透過一個有策略的入市機制，令「人為」的因素減少，這不但不用自己緊貼市況，要自己經常判斷市況高低好壞，更可避免自己的判斷錯誤，從而令投資風險減低。

--月供股票是其中一個策略--

月供股票的原理，就是每月將相同的資金投資去一隻(或多隻)股票，由於以固定金額定期買入，因此當價格上升時，買到的股數就會減少，相反當價格回落時，買到的股數就會自然地增加(如同懂得自行調節一樣)。

例如每月投入10,000港元去買股票A，而股票A在這段時間內先由1元升上3元，再跌至2元，我們看看以月供形式投資的情況：

第1個月：10,000元/1元 = 10,000股

第2個月：10,000元/3元 = 3,333股

第3個月：10,000元/2元 = 5,000股

投入資金為30,000元，共持有18,333股，平均價為1.64元，比現價的2元便宜，這就是平均入市法的特別之處。這方法能有效利用價格波幅而降低平均價，同時可避免一次過在高位買入，有助減低風險。

在市況低迷時，往往市場存有恐懼氣氛，多數人都不敢入市，而平均入市法就可避免這問題；反之，當大市高企，氣氛狂熱時，大多數人會瘋狂入市，而平均入市策略就可自行調節，令高位入貨的數目減少。

--月供股票注意事項--

不過，平均入市法亦有缺點的，若果所買入的股票愈買愈跌，並且一沉不起，這就會造成相當的虧損。所以，大前提是所買入的是優質股，優質股的特性是有買貴無買錯，所以長期股價會呈上升情況。

另一要說的就是時期，由於月供股票的原理是儲股票，因此，若時間太短效果就不明顯。另外，由於利用月供股票其中一個想達到的目的就是減低風險，因此若時間不夠長，亦未必能達至價位上真正平均的效果。

例如只在6個月裏月供股票，以6個價位去平均買入，而時間上則是半年。若果這半年大市或這股都處於高位期，那麼期望高低位平均買入這股，平均價的效果則無法達到。所以，所供的時間最好是跨周期的，例如3年以上，這樣才能做到平衡風險的效果。

--配合運用--

其實機會模式與策略模式可並行使用，例如一部分資金以機會模式進行，另一部分則以策略模式進行，這亦是可取的。不過坦白講，對大部分香港的投資者來說，偏向策略模式是利多於弊。

策略模式投資可減人情緒化的因素，因此在長期而言，往往有較佳的效果。而除了以時間作為其中一個投資策略外，亦有其他的策略的，例如以資產比例去設定，例如設定優質股佔組合的40%，收息股佔組合的40%，潛力股佔組合的20%，當某類出現佔比有大變化時，就要作出買賣動作，從而將組合調整至設定的比例，這亦是一個方法。

當然除股票組合外，亦可在資產組合中設定比例，例如股樓的比例，不過除非資產組合較大，否則實際操作時並不容易。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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