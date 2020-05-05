中小企調查：營商指數創新低　第3季失業率或飆至5.5%

香港生產力促進局公布，第2季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合營商指數按季下跌6.9，至26.2，創歷史新低，並遠低於50的中性水平，當中的5個分項指數包括招聘意向、投資意向、營業狀況、盈利表現及環球經濟全線下降，尤其環球經濟僅錄5.8，顯示中小企營商信心疲弱。

包括製造業、零售業、進出口貿易及批發業在內的三大行業分類指數亦告跌，其中製造業跌幅最為明顯，按季跌8，至26.2，而零售業指數則最低，僅報20.7。

渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆稱，綜合指數及主要分項指數均跌至歷史低位，反映新冠肺炎構成的全球經濟損失正全面影響企業營商預期。其中，環球經濟分項指數跌至單位數字，反映中小企憂慮封鎖措施及旅遊禁令拖累全球需求下降。

他相信，於疫情爆發及封鎖措施下，全球以至香港經濟的最差表現將於第2季出現，相信香港對外貿易、旅遊業、商業投資及金融活動難於短期內反彈。中小企領先指數亦預示，香港製造業、零售業、進出口貿易及批發不會於第2季有明顯改善，預料該季經濟收縮幅度與首季相若，甚至更差。

隨着經濟轉弱，他預期失業率將會迅速上升，至第3季或上試5.5%。若疫情受控，至年底將回落至5.2%。儘管政府加大財政支出，亦難以抵銷宏觀經濟所受的衝擊，維持今年香港GDP收縮4.8%的預測。

對於美國總統特朗普近日威脅加徵中國關稅，市場擔心中美貿易戰火重燃拖累環球經濟，惟劉相信，美國經濟及股市已備受疫情打擊，未必有能力再應付新一輪貿易戰，暫時特朗普亦只停留於「口水戰」階段，估計重開貿戰的機會低。

調查亦探討中小企利用數碼科技推廣業務的情況，41%受訪中小企表示有利用電子或網上平台，進行銷售或宣傳推廣，當中超過60%透過社交媒體宣傳產品或服務。

另外，有84%中小企期望於推動數碼科技應用時得到協助，包括合適的工具及系統建議、企業網絡保安支援及相關培訓課程。另外，33%的受訪中小企認為遙距工作安排適合所屬行業，並有29%已實施相關安排。

生產力局首席數碼總監黎少斌指出，中小企的營商信心受全球疫情大流行而顯得疲弱，因此是次指數錄得新低亦是意料之內，預期在本地及環球經濟各種不明朗因素的影響下，中小企將面臨更困難的營商環境。

資金方面，中小企可留意政府在第二輪防疫抗疫基金中推出的遙距營商計劃，計劃將資助企業利用資訊科技方案營運和提供服務。此外，政府已進一步優化科技券，不論是資助金額或項目數目的上限均有所增加。

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