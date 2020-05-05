人民幣速遞：中美關係轉差　內地復市後匯價恐受壓

中美緊張關係升溫，關稅危機再現，離岸人民幣(CNH)兌每美元周二(5日)一度低見7.1329，最新回順至7.1197，市場關注會否跌破7.1965的歷史低位。在岸人民幣(CNY)兌每美元則因內地假期休市，周三(6日)恢復交易恐面臨進一步的壓力。

據悉，美國正研究對中國施行報復措施，包括阻止500億美元政府退休基金投資中國股票。外媒報道，荷蘭合作銀行駐香港的全球策略師Michael Every在報告中稱，這項潛在

投資禁令將是美國開始限制資本流入中國的信號。他表示，因緊張關係升溫會打壓風險資產漲勢，新興市場貨幣可能再次下跌，人民幣也不會例外。

技術分析也顯示離岸人民幣看跌。花旗報告稱，離岸人民幣保持在弱於3月中以來50日移動均線7.0577的一側，並已貶破趨勢線支撐位，勢將首次試探去年9月低位，然後進一步向7.27回落，最終達到7.35水平。

中美兩國上一次在去年8月份互相加徵關稅時，中國人民銀行將中間價調弱至低於7算關口，離岸人民幣隨即創出7.1965的紀錄低位。若再度出現關稅或美國威脅退出貿易協定，離岸人民幣將可能測試7.20或更弱的水平。

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