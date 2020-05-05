【瑞通推介】資金趁機撈阿里巴巴好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮中美關係再趨緊張，但同時多個國家計劃放寬隔離措施及重啟經濟活動，道指隔晚先跌後回升，收報23,749點，升26點或0.1%。

恒指周一(4日)下瀉1,029點或4.1%，收報23,613點，一舉跌穿多條平均線。周二(5日)早段反彈逾200點，重上23,800點，反彈阻力留意兩萬四關口。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.4億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2.4億元，反映投資者預期港股短期或見技術性反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

上海舉行「五五購物節」促銷活動，參與企業包括阿里巴巴等，活動在啟動6分鐘後消費額突破1億元人民幣。不過，中概股近日受壓，加上美國科企首季業績欠佳，假期前已落後大市的阿里，周一一開市已失守190元關，盤中曾挫4.4%至188.2元，其後低位見承接，收報189.7元，下滑3.7%，連跌三個交易日，一舉跌穿20天和50天線。阿里自4月高位211.8元開始反覆回落，迄今累跌逾一成。股份周二早段跌勢未止，再跌逾1%，曾跌穿187元，其後跌幅略收窄。周一有948萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有350萬元淨流出。

中美貿易戰有重啟風險，投資者憂慮A股假期復市後的表現，中資金融股率先捱沽。中國人壽結束連日升勢，周一以大成交下挫5.2%收市，報15.68元，連失10天、20天和50天線，跌破短期上升軌。股份周二早段稍為回穩，重上15.7元和20天線附近。分別有358萬和43萬元在周一淨流入其好倉和淡倉。

將於周四(7日)公布首季業績的香港交易所，周一曾低見244元，其後跌幅收窄至2.2%，收報246.4元，險守10天、20天和50天線。股份周二早段回升1%，高位逼近250元關，收復250天線。周一分別有201萬和281萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國移動周一退守至60元關口附近，收報60.1元，下挫3.7%，失10天和20天線。周二早段好淡爭持，力守60元關。股份暫時仍處50天線之上。周一有258萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有203萬元淨流出。

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