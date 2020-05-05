【高盛推介】友邦處1個月低位 留意貼價認購證
2020年05月05日 13:23
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周一(4日)大跌之後，周二(5日)早段仍處於68元附近，低見67.8元的約1個月低位。
友邦將於下周公布業績，有券商發表報告預期其首季新業務價值8.8億美元，並預料全年新業務價值將持平，下半年增長24%。
該股周一急跌，有資金流入其認購證博取反彈，有約350萬元流入。
現時市場上貼價的友邦認購證選擇不多，其中一批行使價73元附近、明年初到期是市場上少數中期貼價證，是現時最受歡迎的條款，投資者可留意當中槓桿最高的友邦購證(23934)，行使價72.85元，2021年1月8日到期，實際槓桿6.3倍。
槓桿較高可留意稍稍價外的友邦購證(26613)，行使價77.93元，2020年9月3日到期，實際槓桿10.1倍，行使價68至78元之間產品中槓桿最高。
牛證則可留意友邦牛證(64000)，收回價60.08元，行使價59.28元，換股比率100，槓桿比率8.1倍，相近收回價產品中槓桿最高。
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