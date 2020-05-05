東涌4日錄23宗成交　東堤灣畔複式戶創新高易手

中原陳繼成表示，近期大市回穩，刺激成交。東涌區4月共錄得111宗成交，踏入5月短短4天已錄得23宗成交，其中東堤灣畔8座極高層複式附大平台單位，實用面積1,480方呎，去年7月開價2,600萬港元，上月降價至2,300萬元，最終累減340萬元、以2,260萬元成交，呎價15,270元，做價料創屋苑新高。

陳稱，新買家見單位享機場全海景，並設有特色大平台，業主又願意減價，立即承接自用。原業主於2013年7月以1,618萬元買入，轉手帳面獲利642萬元，期內升值約40%。

另外，美聯李錦榮指出，同屋苑1座高層F室，實用面積803方呎，三房間隔，區內換樓客見交投回升，為免未來要搶盤，獲減20萬元後，即以950萬元承接上址，呎價11,831元。

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