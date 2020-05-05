恒地借出棕地 博愛醫院申建1998伙過渡性房屋
2020年05月05日 13:58
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恒基地產(00012)去年以象徵式1港元向政府借出元朗錦田江夏圍棕地，由博愛醫院向城市規劃委員會提出規劃申請，作臨時過渡性房屋發展，提供1,998個單位。
據相關文件顯示，上述地盤佔地約446,201方呎，包括約11,766方呎政府土地，現劃為「住宅(丁類)」地帶，計劃以不多於1.5倍地積比率，以「組裝合成」方式興建10幢4層高過渡性房屋，另設有2幢2層高社區大樓，總樓面約669,301方呎。
根據恒地去年公布項目的建築費將由政府承擔，以一個單位約需50萬元的市價估算，建築費用約10億元，每個單位面積介乎約150至350方呎，適合1至5人家庭居住。
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