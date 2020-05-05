新冠肺炎：滙豐保險推客戶視像遙距投保會議服務

滙豐保險宣布，為客戶推出端對端視像遙距投保會議服務，由5月18日起，所有已登記使用滙豐個人網上銀行的零售銀行客戶可於任何地方透過安全平台與持牌的客戶經理、財務策劃經理進行視像會議，進行財務需要分析，申請事宜及人壽保險建議書。該行客戶可於個人網上銀行平台接收、審閲及確認該等文件。

相關服務是在保監局保險科技沙盒框架下批准的運作模式，旨在讓獲授權保險公司在商業運作上，以先導形式試行應用創新保險科技。

滙豐保險香港行政總裁文德華稱，在目前的非常時期，首要任務是與客戶保持聯繫，以協助他們迅速回應變幻莫測的市場環境。透過視像會議服務，可提供替代親身會面的另類互動渠道，讓更多客戶滿足保險需求。

自2020年2月滙豐保險推出延期年金的電話申請服務以來，經持牌銷售人員並透過電話服務申請延期年金的客戶佔約近11%。

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