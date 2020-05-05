別忘這個大炸彈！全球通脹恐「報復式反彈」

外國傳媒報道，即使是疾病、死亡，以及經濟創傷同時困擾着全世界，也無法平息一些關於通脹可能「報復式反彈」的聲音。

冠狀病毒危機已經導致數十萬人死亡，數百萬人感染，數十億人的生計受到影響，這促使決策者們擔心上世紀「大蕭條」時期的惡性通縮可能重演。不過，包括英倫銀行(即英國央行)前官員Charles Goodhart在內的經濟學家，以及法國巴黎銀行資產管理公司在內的投資者，都在懷疑全球經濟的廢墟之下是否隱藏着通脹的風險。

這些逆向思維者懷疑，超寬鬆的貨幣和財政政策、大宗商品短缺、供應鏈受損，以及全球化剎車的環境可能成為消費價格飆升的沃土。而進一步加強這一轉變的是，貨幣當局可能面臨保持低利率的壓力，從而限制高額政府債務的償債成本。

即使是一些傳統上傾向認為通縮的觀察人士也開始思考這結果。國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家Olivier Blanchard最近寫到，高通脹「不太可能，但並非不可能」，歐洲央行前官員Peter Praet也表達了同樣看法。

摩根資產管理公司的EMEA首席市場策略師Karen Ward說：「我不會說我們將處於長期通脹環境中是確定無疑的，但是我也不會說出現這種情況的概率微不足道。」

多年來為刺激通脹而花費數萬億美元的央行行長們可能會歡迎有限度的通脹，但在他們試圖幫助經濟應對失業率的激增之際，目前這種通脹上升的前景還距離他們很遙遙。國際勞工組織(ILO)表示，幾乎世界上一半的勞動力面臨因為此次危機而失去生計的危險。

Praet在接受採訪時說：「通縮衝擊佔主導地位，這是絕對明確無疑。需求崩潰了。」

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