美企繼續瘋狂囤現金！Apple單日發債663億元

外國傳媒報道，美國企業發債規模將連續3個月打破紀錄，其中科技巨人蘋果公司(Apple Inc.)和租車業Avis Budget集團率先在周一(4日)出手。

蘋果公司在上周公布業績時不提供財務預測，是十多年來第一次這樣做；周一發債85億美元(約663億港元)，規模名列當天榜首。

企業在新冠病毒大流行帶來的嚴重危機中，正以超猛速度借錢囤現金。如今不提供今年其餘季度盈利預測儼然已經成為常規，許多公司都選在公布上季業績之後，立即轉進債券資金市場發債。

柏瑞投信全球信用市場主管Steven Oh說：「現在投資級債券如上月我們所看到的一樣，繼續有着超強的供應。這正好符合投資者的強勁需求，在美國聯儲局準備好買進之時，跟進購入。」

聯儲局在3月表示，將會購買美國企業債券之後，正式開始點燃這波美企發債潮。目前當局還沒有明列出未來幾天的公司債購買計劃，惟會由合格的交易所買賣基金(ETF)開始。

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