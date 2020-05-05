【大行報告】瑞信降德昌電機目標價　股價曾跌逾4%

公司公布，預期將記錄一項就商譽及其他無形資產的減值支出約8億美元。減值支出是一項非現金項目，並不會對集團的現金流量、營運、流動資金及債務契約合規構成影響；惟此項非現金支出將對期內所匯報的盈利帶來顯著影響，故預期截至2020年3月31日止之財政年度將錄得虧損。

瑞信發表報告預期，德昌今財年首季收益將會錄得明顯跌幅，主要因為歐美汽車製造商的停產及凍結相關商業活動1至1.5個月。同時，對中美貿易戰潛在升級的關注日益增加將會影響其美國業務。

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