瑞銀財富管理：中國經濟已在首季見底　外貿不樂觀

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆撰寫報告，指外圍不利因素持續，但在壓抑需求釋放及更強的政策支持下，預期中國經濟可自首季谷底逐漸恢復增長，又預計人民銀行年內將進一步下調存款準備金率(RRR)100至300個基點，以及下調中期借貸便利(MLF)利率10至40基點。

她提到，中國政府已宣布及提議7至8萬億元人民幣(下同)的財政刺激措施，規模相當於今年GDP的7%至8%。她又預期，基建投資將是推動固定資產投資於第二季增長的主要動力。首季特殊地方政府債券的發行規模高達1.08萬億元，以支持基建項目，全年發行額度料達3萬億元，高於去年的2萬億元。

報告預期，消費必需品未來幾個月的表現將繼續向好，外貿則不大樂觀，發達經濟體自3月中起相繼實行封鎖，短期內仍將面臨外部挑戰，預計中國第二季出口將大幅萎縮。另外，消費的復甦情況不一，自3月下旬以來，房地產和汽車銷售均顯着反彈，但航空和旅遊業等將需更長的時間才能恢復。

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