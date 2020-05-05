歐股三大指數上揚 道達爾有息派飆7%

中美貿易緊張關係暫未見惡化，歐股早市跟隨亞股向好，當中，英國富時100指數報5,854點，升100點或1.75%；德國DAX指數報10,659點，升192點或1.84%；法國CAC指數報4,482點，升104點或2.39%。

法國石油巨頭道達爾(Total S.A.)維持股息，刺激股價飆升超過7%，惟集團第一季淨利潤僅3,400萬美元，按年大跌99%。

丹麥珠寶商Pandora首季轉蝕2,400萬丹麥克朗(約2,730萬港元)，公司約90%店舖曾因疫情而要關閉，股價升3.27%。

時裝品牌Hugo Boss表示，由於新冠肺炎大流行打擊業務，公司第一季虧損1,800萬歐元，又預計第二季銷售和淨利潤將急劇下降，股價跌1.67%。

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