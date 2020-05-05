見財化水！WeWork前舵手控告軟銀反口

共享工作空間初創企業WeWork聯席創辦人兼前行政總裁諾伊曼控告日本軟銀放棄以30億美元收購該公司員工和其他股東手持股份，指控軟銀因財政狀況轉差而以法律上不當的藉口違反協議。

相關股份收購條款是軟銀去年於WeWork上市觸礁後提出的打救方案一部分，讓軟銀取得公司的控制權。當時爭議人物諾伊曼同意離開董事局，相對地，他可以將手持最多9.7億美元的股份出售予軟銀。

隨着全球爆發疫情，WeWork的租用率急跌。今年4月，軟銀以未能符合數項條件為由，放棄收購股份，令原本希望藉此套現的股東大失所望。

軟銀方面形容諾伊曼的指控無理，指出根據諾伊曼簽署的協議條款，軟銀沒有責任完成相關條款。

早前已有兩名WeWork獨立董事控告軟銀未有履行協議，軟銀形容訴訟是不必要地浪費公司資金，並已預期諾伊曼會提控。諾伊曼的發言人稱，會要求法院將其案件與其他董事的案件合併處理。

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