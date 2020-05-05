中原按揭：H按優勢擴大　料使用比例升至逾九成

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，由於港元流動性增加，銀行同業拆息逐步回落，與樓按相關的1個月拆息，由3月高達逾2厘水平降至周二(5日)的0.86厘，創逾兩年新低，進一步推低拆息按揭(H按)實際按息。

市場主要供樓計劃以H按為主，目前使用比例達88.7%，市場H按息介乎H加1.24至H加1.3厘，封頂息率以P按計實際息率為2.5厘為主，由於拆息逐步下跌，H按息已跌穿封頂息率，周二計H按息已低至2.1厘，變相H按用家已減息高達0.4厘。

以貸款額400萬元、還款年期25年、實際按息2.1厘計算，每月供款為17,150元，對比P按封頂息率2.5%計劃，每月供款減少795元或4.4%，全期總利息節省23.8萬元。

王美鳳解釋，最近金管局多管齊下為銀行釋放信貸資金流動性，加上港元已多次觸及強方兌換保證，令金管局數度接美元沽港元，銀行體系結餘大增，令港息逐漸下降。1個月期港息是否可續跌至貼近美息水平，將視乎銀行體系結餘及流動性是否進一步上升，當中包括套息活動及金管局會否再減發外匯基金票據等因素。

於H按優勢擴大下，H按市場使用比例將升至9成以上水平。隨着本地新冠肺炎疫情緩和，累積多月的樓市購買力正在釋放，近日樓市交投明顯回升，多個新盤已準備重啟銷售，H按息下跌變相等同供樓人士享有減息，減輕供樓負擔，料可對正在回暖的樓市帶來進一步支持作用。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝估計，港息仍有下跌空間，中期看按息封頂位或形同虛設，預計轉按活動會轉趨活躍，透露近日該公司新買按揭查詢亦回復至去年高峰時期的水平。

他建議，準業主預留足夠時間申請按揭貸款，因目前銀行仍然實施「在家工作」，審批或較為緩慢，業主如申請高成數按揭更可能需要1至2個月時間，加上近期成交有較大反彈，申請按揭貸款的宗數回升，銀行需要時間處理。他建議業主買樓簽署臨時買賣合約時爭取3個月成交期，以預留充足時間申請按揭。

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