【市後重點睇】紐油續揚　道期升逾300點

2020年05月05日 16:17
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    (Getty Images圖片)
    美匯指數企99.54，離岸人民幣(CNH)兌每美元跌至7.1329日內低位後反彈，最新報7.1230，港匯見7.7538，美元兌日圓處106.7，歐元報1.0897，英鎊報1.2463。金價再度失守1,700美元關，報1,697美元。布油漲至29.13美元，紐油飆一成企22.6美元。道指期貨升322點。
    ●市後關注點
    -20:30 美國3月貿易赤字
    -21:45 美國4月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值
    -22:00 美國4月ISM非製造業指數
    ●港股周一大跌過千點，恒生指數周二收報23,868點，升254點或1.08%。主板成交704億港元。騰訊升1.5%撐市，收報406元。創科實業飆8.86%。https://bit.ly/2yjBqWf
    -●新股專輯：沛嘉醫療入場費15,514元。
    ●亞洲股市：澳股收升87點。
    ●新冠肺炎：
    -澳洲就業崗位減少近100萬個。
    -Apple陸續重啟奧地利及澳洲零售店。
    -國際郵輪公司擬8月起復航。
    -逆境已過？高盛及大摩指全球經濟正觸底反彈。
    -經濟停擺，日本大學生可能無書讀？
    -傳聯合航空擬10月起大削30%管理層。
    -滙豐保險推客戶視像遙距投保會議服務。
    ●【糧食危機】美國肉荒，部分Wendy's快餐店無得賣漢堡！
    ●【全球攬炒】印尼首季GDP增2.97%遜預期，近15年最差。
    ●【全球救市】馬來西亞減息0.5厘，料今年通縮。
    ●【各界促撤辣】林偉雄冀樓市回歸正軌。
    ●港元拆息︰1個月續跌至0.86厘，創逾兩年低位。
    ●分析：香港經濟不景，港元會受狙擊嗎？ https://bit.ly/3dgQ3Ir
    ●澳洲央行維持基準利率不變，料上半年GDP收縮10%。
    ●IIF：4月投資者回歸新興市場債券，A股吸資639億元。
    ●沙特金管局：有足夠外匯儲備滿足需求。
    ●英特爾斥70億元收購Moovit，強化自駕業務。
    ●建行：大宗商品價格趨零或負數時，將暫停帳戶交易。
    ●美企繼續瘋狂囤現金！Apple單日發債663億元。
    ●「中國大媽」出手了！內地金條出現斷貨情況。
    ●瑞銀財富管理：中國經濟已在首季見底，外貿不樂觀。
    ●見財化水！WeWork前舵手控告軟銀反口。
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