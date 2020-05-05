【市後重點睇】紐油續揚　道期升逾300點

美匯指數企99.54，離岸人民幣(CNH)兌每美元跌至7.1329日內低位後反彈，最新報7.1230，港匯見7.7538，美元兌日圓處106.7，歐元報1.0897，英鎊報1.2463。金價再度失守1,700美元關，報1,697美元。布油漲至29.13美元，紐油飆一成企22.6美元。道指期貨升322點。

●市後關注點

-20:30 美國3月貿易赤字

-21:45 美國4月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值

-22:00 美國4月ISM非製造業指數

-●新股專輯：沛嘉醫療入場費15,514元。

●亞洲股市：澳股收升87點。

●新冠肺炎：

-澳洲就業崗位減少近100萬個。

-Apple陸續重啟奧地利及澳洲零售店。

-國際郵輪公司擬8月起復航。

-逆境已過？高盛及大摩指全球經濟正觸底反彈。

-經濟停擺，日本大學生可能無書讀？

-傳聯合航空擬10月起大削30%管理層。

-滙豐保險推客戶視像遙距投保會議服務。

●【糧食危機】美國肉荒，部分Wendy's快餐店無得賣漢堡！

●【全球攬炒】印尼首季GDP增2.97%遜預期，近15年最差。

●【全球救市】馬來西亞減息0.5厘，料今年通縮。

●【各界促撤辣】林偉雄冀樓市回歸正軌。

●港元拆息︰1個月續跌至0.86厘，創逾兩年低位。

●澳洲央行維持基準利率不變，料上半年GDP收縮10%。

●IIF：4月投資者回歸新興市場債券，A股吸資639億元。

●沙特金管局：有足夠外匯儲備滿足需求。

●英特爾斥70億元收購Moovit，強化自駕業務。

●建行：大宗商品價格趨零或負數時，將暫停帳戶交易。

●美企繼續瘋狂囤現金！Apple單日發債663億元。

●「中國大媽」出手了！內地金條出現斷貨情況。

●瑞銀財富管理：中國經濟已在首季見底，外貿不樂觀。

●見財化水！WeWork前舵手控告軟銀反口。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200