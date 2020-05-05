【fb直播】「五窮月」部署宜保守？
2020年05月05日 16:32
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隔晚美股靠穩，港股周二(5日)亦有反彈，收報23,868點，升254點，不過成交僅704億元。新冠肺炎疫情仍困擾環球經濟，中美貿易戰或會重燃，港股五月都係唔好太進取？
科網股「ATM」走勢個別發展，美團點評(03690)創三個多月新高，憧憬內地五一長假期消費，以至消費力開始釋放，高追諗得過？阿里巴巴(09988)連跌多個交易日，軟銀計劃出售公司持股，繼續對股價有壓力，加上有傳京東回歸，撈底時機未到？
領展房產基金(00823)發盈警，受投資物業組合估值下跌12%及支援商戶措施影響，截至今年3月底止業績會錄得虧損，預料相關派息可維持穩定。不過憧憬港府逐步放寬限聚措施，加上領展持有不少屋邨商場物業，撈底係時候？
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