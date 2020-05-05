家電股有「錢」景？未來50年　恐35億人活在歷史高溫

家電股，尤其是「製冷」相關的可能有「錢」景！外國傳媒引述一項最新研究顯示，在未來50年內，會有20億至35億人生活在令人難以承受的歷史高溫中。

研究共同執筆人、荷蘭Wageningen University生態學者Marten Scheffer指出，人為氣候變遷導致全球年均溫度每上升攝氏1度，就會有大約10億人天天生活在沒有降溫設備的高溫環境中。

根據最新發表於美國學術期刊國家科學院學報的研究指出，若以最糟糕情況設想，約有35億人將生活在極高溫地區，相當於2070年估計人口的1/3。即使較可能發生的情況沒這樣嚴峻，50年內仍將有20億人生活在沒有空調的過熱環境中。

目前約有2,000萬人居住在年均溫度高於攝氏29度、遠超過舒適帶氣溫的地區，這些地區佔地球土地面積不到1%，大多在撒哈拉沙漠附近。然而，研究指出，隨着全球人口日益增加，氣溫節節上升，將使非洲、亞洲、南美洲，以及澳洲大範圍地區恐落入相同溫度範圍。任職中國南京大學的研究主筆徐馳說，超過10億人，甚至高達35億人將受到影響，取決於人類在下半個世紀做出改變氣候的選擇。

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