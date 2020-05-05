新股專輯：藥明巨諾擬赴港上市 集資最多23.4億元
2020年05月05日 16:33
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外媒引述消息報道，細胞療法公司藥明巨諾(JW Therapeutics)決定赴港上市，並已委聘高盛及瑞銀安排上市事宜，集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)，上市計劃最快於今年進行。
該公司由中國生物醫藥企業藥明康德(02359)及美國朱諾治療(Juno Therapeutics)於2016年共同創立，於2018年3月完成了9,000萬美元(約7.02億港元)A輪融資，由新加坡國有投資基金淡馬錫、紅杉資本中國基金和元明資本領投，現有股東藥明康德及朱諾治療亦有跟投。
早於4月中旬，已有消息傳出藥明巨諾有意來港上市，惟當時仍未決定上市地。
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