新股專輯：藥明巨諾擬赴港上市　集資最多23.4億元

外媒引述消息報道，細胞療法公司藥明巨諾(JW Therapeutics)決定赴港上市，並已委聘高盛及瑞銀安排上市事宜，集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)，上市計劃最快於今年進行。

早於4月中旬，已有消息傳出藥明巨諾有意來港上市，惟當時仍未決定上市地。

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