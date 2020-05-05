按證公司：「定息按揭試驗計劃」周四起接受申請
2020年05月05日 16:36
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香港按揭證券公司宣布，定息按揭試驗計劃將於周四(5月7日)起接受申請。因應市場利率的變化，試驗計劃的年利率將較原先在2020至2021年財政預算案中公布的水平有所下調，10年、15年及20年期，年利率分別為2.55厘、2.65厘，以及2.75厘。
值得留意的是，定息按揭試驗計劃的總貸款額10億港元，每宗私人住宅貸款上限1,000萬港元。定息期完結後，借款人可繼續選擇採用定息按揭或轉為浮息續期。
考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達10年或以上，按揭證券公司已徵得香港金融管理局同意，借款人毋須符合加息壓力測試，但現行的供款與入息比率要求仍然適用。
試驗計劃的申請期約6個月，至今年10月31日止，將通過銀行提供，接受申請的銀行包括中國銀行(香港)(02388)、創興銀行(01111)、大新銀行(02356)、中國工商銀行(亞洲)、上海商業銀行、渣打銀行(香港)。另外，多家銀行表示有興趣加入。
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