【零售浩劫】歐舒丹銷售損失5600萬歐元　減派股息

總結2020財年12個月(即2019年4月至2020年3月)，集團銷售淨額按報告匯率計算及固定匯率計算分別增長15.2%及12.8%；按地區劃分的增長，按報告匯率計算：英國以165.1%增幅領先，其次是美國及俄羅斯，分別增長27.3%及14.4%；按品牌劃分的增長，按報告匯率計算：L’Occitane en Provence、ELEMIS、LimeLife，以及其他品牌分別增長3.9%、超過20%、1.2%，以及2.5%。

儘管上季大範圍關閉店舖，惟集團的網絡銷售渠道仍然表現強勁，2020財年12個月增長41.8%，銷售淨額達16.44億歐元，按報告匯率計算及固定匯率計算分別增長15.2%及12.8%。

集團表示，根據疫情前的銷售趨勢、內部預測、關店數量、店舖營業時間縮短，以及轉售客戶暫停訂單，估計由疫情導致所損失的銷售總額為約5,600萬歐元，或上季總銷售額的約17%。鑑於環境不明朗，集團將實施以下措施，以實現成本節約及提升財務靈活性：

●董事及高級管理人員的基本薪酬降低25%

●董事會建議將2020財年的股息減少25%

●重新協商商業租金

●透過臨時性無薪休假或休假及短期工作計劃減少員工成本

●優化或推遲可支配支出，例如營銷及推廣投資

●降低資本支出，例如透過延遲或取消商舖開業及裝修

截至3月31日，集團擁有中央現金及現金等價物約1億歐元及循環信貸融資項下未提取金額2.3億歐元。作為預防措施，集團亦正在敲定額外的流動資金額度，並繼續密切監察事態發展，將於需要時採取適當措施。

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