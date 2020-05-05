【零售浩劫】歐舒丹銷售損失5600萬歐元 減派股息
2020年05月05日 16:39
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
歐舒丹(00973)公布，疫情嚴重影響了2020財年第4季度(即今年1至3月)的銷售表現，特別於中國內地、香港及日本。於過去3個季度的強勁增長後，上季銷售淨額按報告匯率計算及固定匯計算分別下降0.7%及1.65%。
總結2020財年12個月(即2019年4月至2020年3月)，集團銷售淨額按報告匯率計算及固定匯率計算分別增長15.2%及12.8%；按地區劃分的增長，按報告匯率計算：英國以165.1%增幅領先，其次是美國及俄羅斯，分別增長27.3%及14.4%；按品牌劃分的增長，按報告匯率計算：L’Occitane en Provence、ELEMIS、LimeLife，以及其他品牌分別增長3.9%、超過20%、1.2%，以及2.5%。
儘管上季大範圍關閉店舖，惟集團的網絡銷售渠道仍然表現強勁，2020財年12個月增長41.8%，銷售淨額達16.44億歐元，按報告匯率計算及固定匯率計算分別增長15.2%及12.8%。
集團表示，根據疫情前的銷售趨勢、內部預測、關店數量、店舖營業時間縮短，以及轉售客戶暫停訂單，估計由疫情導致所損失的銷售總額為約5,600萬歐元，或上季總銷售額的約17%。鑑於環境不明朗，集團將實施以下措施，以實現成本節約及提升財務靈活性：
●董事及高級管理人員的基本薪酬降低25%
●董事會建議將2020財年的股息減少25%
●重新協商商業租金
●透過臨時性無薪休假或休假及短期工作計劃減少員工成本
●優化或推遲可支配支出，例如營銷及推廣投資
●降低資本支出，例如透過延遲或取消商舖開業及裝修
截至3月31日，集團擁有中央現金及現金等價物約1億歐元及循環信貸融資項下未提取金額2.3億歐元。作為預防措施，集團亦正在敲定額外的流動資金額度，並繼續密切監察事態發展，將於需要時採取適當措施。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！