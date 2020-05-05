香港3月份零售業銷貨額急挫42%　連跌14個月

疫情重挫本港經濟，零售業更是首當其衝。政府統計處今日(5日)公布3月份的零售業銷貨額統計，零售業總銷貨價值的臨時估計為230億港元，較去年同月下跌42%，已連跌14個月。但跌幅較2月下跌的44%略為收窄，勝市場預期。

今年1月與2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同期下跌31.8%。與去年同期比較，今年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌35%。

扣除期間價格變動後，3月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌43.8%。1月與2月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同期下跌33.9%。與去年同期比較，2020年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌36.9%。

零售類別方面，今年3月與去年3月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物在3月的銷貨價值跌幅最大，較去年同期下跌75.2%；其次為服裝下跌67.2%；藥物及化妝品下跌63.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件也下跌60.6%；中藥下跌51.7%；眼鏡店下跌46.6%；百貨公司貨品下跌42.7%；食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值也下跌21.2%；汽車及汽車零件下跌19.8%等。另一方面，今年3月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升16.1%。

今年第一季與去年第四季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌19.6%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌20.4%。

政府發言人表示，由於新冠肺炎疫情在全球大流行和因此而實施的防疫抗疫措施，令訪港旅遊業停頓及嚴重干擾與消費相關活動，零售業銷售在3月繼續急劇下跌。第一季合計，零售業銷貨量按年下跌36.9%，是有紀錄以來最大的單季跌幅。

發言人進一步指出，在嚴重經濟衰退及勞工市場急劇惡化下，零售業的經營環境短期內依然會十分困難。政府會密切留意相關發展。

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