【零售浩劫】莎莎國際發盈警　料全年虧損最多6億元

若計及使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備約2.4億至3億港元，本財政年度的年內虧損約5億至6億港元，而去年同期的年內溢利則為4.71億港元。

上述的計提減值撥備約2.4億至3億港元，由於採納香港會計準則第36號所確認之零售店舖資產減值(包括使用權資產及物業、機器及設備)，在新型冠狀病毒影響下，零售店舖(尤其是香港特區的遊客區)的銷售大幅下跌以致出現虧損而作出減值撥備。此減值撥備為非現金性的會計處理方式，因此對集團本財政年度的現金水平並無任何影響。集團目前並無任何借貸，現金水平足以應付現時業務所需。此外，集團預計於新加坡業務結束後將有約2,000萬港元的現金回流。

自去年7月開始，香港特區已因社會事件引致內地訪港旅客人數大幅下滑，導致集團於本財政年度的中期業績錄得虧損，今年初新型冠狀病毒爆發後，訪港旅客人數進一步急劇下跌，本地客的消費意欲亦受拖累，導致集團於香港特區零售店的銷售雪上加霜。在新型冠狀病毒影響下，除集團於香港特區的店舖以外，澳門特區和中國內地的店舖人流及零售銷售也大幅下跌，電子商貿業務亦因物流受阻而受影響，而一直以來錄得盈利的馬來西亞市場也於2月開始受疫情影響。

雖然集團的手頭現金足以應付現時業務所需，但面對前所未見的全球性病毒爆發，營商環境現時十分艱難，管理層已果斷地採取多項應變措施，包括引入防疫產品以應付員工及顧客目前所需，並即時全方位減低成本以保留營運資金，同時改善員工及成本架構，簡化流程及推動工作自動化，以提升營運效益，為集團長遠發展保持實力，帶領集團渡過此困難時刻，以盡快回復盈利能力為最终目標。

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