唔止香港沉淪！星韓也大鑊　能源業債務「計時炸彈」

外國傳媒報道，澳盛銀行(ANZ)研究指出，在亞洲經濟體當中，中國、南韓，以及新加坡企業債務增加得最快，亦是最多，尤其以中國房地產、南韓和新加坡能源業的狀況最緊張。

澳盛說：「中國、南韓和新加坡企業，債務累積的規模最大、速度最快。疫情和各國政府採取的抗疫措施衝擊之大，導致許多產業收入受影響...如果情況持續，會導致企業信貸評級遭下調、債務違約，並拖累整體經濟增長。」

舉例來說，新加坡能源業去年產值佔國內生產總值(GDP)1/5，但這個產業如今已陷入虧損，對手頭現金緊絀的能源企業構成挑戰。特別令人擔心的是，新加坡能源業今年需要償付的債務，佔全國這部分總額的15.1%。

南韓能源業也有「槓桿過度、現金緩衝不足」的問題。中小企業過去兩年以來累積不少債務，目前情況變得令人擔憂，成為南韓整體經濟風險。

中國方面則是房地產在過去兩年快速擴大，現在面臨過度擴張的問題。

澳盛指出，上述3個國家以新加坡企業處境最脆弱，並更容易受到外匯風險影響，公司債未償還餘額當中，60.9%以美元計價，只有1/3以新加坡本地貨幣計價。南韓稍為好一些，但亦有1/5以外幣計價，當地高度槓桿的企業中，有80%現金緩衝短缺。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200