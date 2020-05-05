【全球攬炒】越南或有望避過經濟衰退　惟增長難高

外國傳媒報道，牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席亞洲經濟學家Sian Fenner表示，越南較早實施邊境限制和社會隔離措施，避免了大量感染，加上受惠於中美貿易戰下的供應鏈轉移趨勢，預計越南今年有望避免經濟衰退。

不過，凱投宏觀(Capital Economics)亞洲高級經濟學家Gareth Leathe反而認為，越南解除封鎖，不會阻止該國經濟今年急劇萎縮，因民眾日常生活不太可能立即回到疫情前水平，加上越南經濟高度依賴貿易，其出口額佔該國GDP超過70%，隨着全球前景惡化，越南經濟受到的打擊恐較大多數國家還大。

Leathe指出，越南3月出口按年大減12.1%，其後數據可能更糟糕，且佔越南GDP約4%的旅遊業亦料偏軟，故預測越南今年GDP僅增長0.5%，遠低於2019年的7%。

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