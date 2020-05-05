新冠肺炎爆發「一百日」　新盤銷售跌近半

新型冠狀病毒肆虐全球，整體經濟陷入谷底，自1月23日本地錄得首宗新冠肺炎確診個案以來，發展商推盤步伐明顯減慢，整體一手銷情亦持續下跌。

Q房網香港數據研究中心，根據一手住宅物業銷售資訊網(SRPE)成交紀錄冊統計，在過去抗疫的100日內(即今年1月23日至5月1日為止)，累計一手新盤銷售只有2,103伙，比對於較疫症爆發前的一百日(即去年10月15日至今年1月22日為止)，期間新盤日日有成交，整體新盤銷售累計回落約49%。

該行根據SRPE資料，自疫症於1月底爆發的100日，整體新盤銷售金額約254.4億元，較疫症在港爆發前的一百日，回落43%。

整體而言，新盤市場銷售回落，主要是受發展商推盤步伐減影響，據該行統計，在抗疫100日期間整體市場只有4個全新盤推出，涉及僅1,774伙，相對疫症爆發前100日，推出多達17個新盤，涉及5,250伙，推盤量大幅回落66%。

Q房網香港董事總經理陳坤興表示，隨着近日疫症己顯著放緩，更錄得多日「零感染」，過去長假期新盤銷售已顯著增加，「禁聚令」逐步放寬，新盤市場勢必重新活躍起來。

隨着整體經濟運作亦逐步回復正常，相信發展商即時加快推盤步伐，預期本月整體新盤推盤量，勢必大幅增加，加上近日息口維持低企，市場對新盤仍有一定的需求，相信本月新盤市場勢必回復熱鬧，單月新盤銷售亦勢必重上1,000宗以上水平。

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