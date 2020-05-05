中韓領先！華為5G專利申請項目全球最多

外國媒體報道，德國的專利數據公司IPlytics發布有關5G專利調查報告，截至2020年1月1日，全球共有21,571個5G標準專利項聲明，其中華為擁有3,147項排名第一，其後分別是三星擁有2,795項，中興擁有2,561項及LG電子擁有2,300項。

資料顯示，2019年華為研發費用達1,317億元人民幣，佔全年銷售收入的15.3%，2020年預計會超過200億美元。華為創辦人任正非曾表示，華為每年研發經費中，約20至30%用於研究和創新，70%用於產品開發。

目前華為在全球擁有有效專利8.5萬項，發明專利佔比90%，歐盟專利局專利申請3,524項，排名第一。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200