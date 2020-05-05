榮智控股預告全年虧損大減

集團指出，於2020財政年度之預期收益將略為減少，原因為集團大部分大型項目已於2019財政年度大致完工。收益略為減少亦因市場參與者增加；業內合約價格受壓及經濟整體疲弱而導致地基及地盤平整市場競爭激烈。

此外，爆發新冠肺炎亦令來自中國物料出現供應中斷，以致地盤進度延誤及因需要維持必要地盤人手，以及其他機器及設備以待交付必要物料而導致成本上漲，因而無可避免出現資源閒置情況及經常費用增加。有鑑於疫情對集團營運造成負面影響，集團將繼續盡力就現有項目實施嚴格成本監控措施，提高整個施工過程的工作流程效率，並加強項目管理成效。

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