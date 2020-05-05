【多圖】OMA by the Sea示範單位首度曝光
2020年05月05日 18:00
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參照1座12樓B7室搭建的開放式戶，大廳連接面積16方呎工作平台。
多個全新樓盤部署出籠。永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，首度安排傳媒預覽3個交樓標準示範單位。其中參照1座12樓B7室搭建的開放式戶，實用面積351方呎，大廳連接面積16方呎工作平台，廚房採用開放式設計。
至於根據1座12樓B3室打造的兩房戶，實用面積471方呎，大廳設面積22方呎露台，廚房同屬開放式。而主人睡房特設空間偌大的衣帽間，相當實用。
同時，該盤亦設三房示範單位，實用面積619方呎，廚房屬傳統「梗廚」，大廳連接面積22方呎露台，主人房設16方呎工作平台。單位亦引入化妝室，方便女主人使用。
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