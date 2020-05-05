證監會取得法庭命令　要求山東墨龍改組審核委員會

香港證監會公布，取得針對山東墨龍的法庭命令。

證監會在原訟法庭取得法庭命令，要求山東墨龍改組其審核委員會，並委任獨立的外聘審計師，檢討其內部監控及財務匯報程序。山東墨龍早前承認曾在6份業績公告中虛假地誇大其財務狀況。

此外，證監會亦正尋求法庭作出針對山東墨龍7名現任及前任高級行政人員的取消資格令，因該等人士被指須就誇大該公司財務狀況一事負責。

證監會在採取上述行動前，曾就山東墨龍在2015及2016年首3個季度的未經審核季度及半年度業績公告中，粉飾包括其利潤的主要財務資料一事展開調查。該等經過粉飾的業績公告虛假及具誤導性地將山東墨龍的財務狀況描述成相對穩健，但該公司當時實際上正在處於虧損狀態。

證監會指稱，山東墨龍的業務或事務曾以涉及虧空、不當行為或其他失當行為的方式經營或處理，以致該公司的股東未獲提供他們可合理期望獲得的所有資料及/或受到不公平的損害。

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