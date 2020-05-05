理財Campus：常捱貴餸　學炒期貨「搵兩餐」

全球量寬，銀紙唔見使，食材愈來愈貴，師奶們煮一餐飯也不便宜。聯合國糧農組織警告，受新冠肺炎疫情影響，全球糧食供應鏈或於五月中斷，甚或面臨糧食危機。而食品相關的期貨亦沒有像期油價格般急挫，但波幅提升，可讓投資者從中搵食，以對沖日常生活的飲食開支？

想一想，港人至愛的常餐，一般包括兩片煙肉、小量茄汁豆、一片麵包及一杯醒神咖啡或朱古力等。上述食材，煙肉原材料豬肉、大豆、小麥、咖啡及可可都在期貨市場有交易。

●瘦肉：價格趨跌 伺機追沽

瘦肉(Lean Hogs)期貨在芝加哥商品交易所(CME)流通量算大，四月每日大概逾四萬張成交。在香港，三月通脹率2.3%，當中瘦肉三月平均價格為每公斤159元，按年升逾一倍。亞達盟環球期貨副總裁潘志偉打趣道：「過去一年香港活豬價格大漲，但瘦肉期貨價格卻不升反跌，因後者基於美國豬肉價格的變動。所以如果投資者參考街市豬價而估算未來瘦肉期貨價格走勢就出事了！」他續說，美國豬肉價格受豬隻供應、各國對豬隻的需求，以至疫情等影響。

耀才證券銷售及客戶服務部分組經理林煒壕指，每張瘦肉期貨合約規模是四萬磅瘦肉，所以買餸同炒期貨的方法及心態完全不同。例如一張瘦肉期貨開倉按金，亦即投資本金為3,135美元，而維持按金為2,850美元；其六月到期合約開盤價為50點，每點400美元。若價格跌1點或以上，即400美元(1點x400美元)，當按金2,735美元(3,135美元-400美元)就會跌穿維持按金，屆時就會被追收保證金。

他預計瘦肉或飼牛期貨價格續跌，建議投資者追沽。瘦肉期貨價格由上年高位每磅90美仙跌至今年四月份逾50美仙；飼牛期貨價格則由上年高位每磅150美仙跌至今年四月份逾120美仙，兩者跌勢未止。

●大豆：短炒長揸 皆相宜

炒大豆期貨又有何竅妙？潘志偉指，炒大豆期貨可分為短炒或長揸。短炒機會一般由事件主導，如美國農業部發布了相關農產品的種植面積預估高於或低於市場預期，都會即時影響該期貨價格走勢。最新報告表示，2020至2021年度，美國玉米種植面積預估將年增8%，多過市場預期，所以玉米價格持續受壓。

至於中長線投資機會，他指，主要看農產品供需求、中美貿易談判進展及美元走勢等。他建議投資者買大豆沽玉米。最近原油價格史無前例大插至負數，令乙醇汽油需求大減，製造乙醇汽油的原料，包括玉米、甘蔗等農作物需求都減少，所以玉米價格仍有下行壓力。相反，大豆一直是中美貿易談判中的關鍵貨物，而中國過去多次靠增加大豆進口以抵銷部分美國對華的貿易逆差，料未來中國對大豆的需求會繼續增加。加上，大豆種植面積預估低於市場預期，供應有限，也使其價格相對玉米有更大上升動力。他建議投資者吼大豆價格回落至800美仙時買入。

他續指，做大豆與玉米的價差套戥，對沖了系統性風險，料價差會是穩定得嚟有變化。另不認為農產品期貨價格會似期油般跌至負數，因為農產品為必需品，「即使經濟停擺，大家都要食嘢，所以農產品有強剛性需求。」再者，農產品的庫存要求不高，有瓦遮頭的地方，例如屋、貨櫃等就可存放，而目前美國疫情嚴峻，相信市民多會主張囤積糧食，更令農產品有價有市。

●咖啡及可可：博疫情緩和 帶動消費

富途證券分析師聶振邦指，疫情搶貴大米等主糧，所以炒主糧期貨值博率不高，投資者不如炒咖啡及可可期貨，相信待疫情緩和，市民外出消費意欲增加，會帶動以上消閒飲料的價格上升。可可及咖啡的產銷共通點，是生產國大多是第三世界國家，而消費國則是集中在高度開發國家。他指咖啡期貨四月價格徘徊每一百磅110至120美元，但一旦見其突破120美元，料會衝高至130美元。

此外，他預料棉花期貨價格也會大漲，因受疫情影響，大部分工廠停工，但隨着疫情受控，棉花作為半製成品的需求就會增加。棉花的主要產區為中國、美國及俄羅斯，三者產值佔全球總產量的三分之二。

最後，潘志偉提醒，炒期貨含槓桿，一旦價格大插，隨時輸無限。所以有意炒農產品期貨的投資者宜對投資產品有充分了解，並用投資組合不多於5%資金入市，做好風險管理。如果打算用100元投資農產品期貨，投資本金頂多是三分一，其餘的三分二應預留作被Call Margin時所需的應急錢。

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