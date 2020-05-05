【各界促撤辣】投資者黎永滔促政府讓市場自由運作

資深投資者黎永滔表示，目前工商舖物業交投量極低，市場上已沒有炒家，政府應撤銷應用在工商舖物業的辣招，讓市場自由運作，讓用家可買舖自用。他又指出，若不撤辣，買賣投資物業成本不減，會令一眾投資者不入市，同時令市場萎縮。

對於零售市況走勢，他指出，自去年中起，香港已遭受社會不穩及新冠肺炎疫情嚴重影響，估計疫情過後，舖位市場難以再現過去零售高峰期的倍數上升，認為現時是一個入市機會，零售餐飲行業可以入市買舖作自用，讓未來生意沒有後顧之憂。

至於近月有不少租戶要求業主減租，黎氏認為，現時租戶及業主不時談論租務安排，雙方通常處於對立位置，但他認為租戶應該積極應對疫情，改變生意運作形式並作長遠計劃，不能只靠業主減租。若經濟好轉後，獲減租的租戶應補償業主。

不過他又指出，部分商戶目前採取極不積極的態度，如拉閘關門不做生意，隨後直接向業主要求減租。

為改善消費市場情況，黎氏建議，政府應推出消費券，讓留在香港的本地居民可留港消費。

中原(工商舖)董事總經理潘志明也認同，政府應撤走工商舖辣招。他指出，早年推出辣招旨在打擊炒賣，惟目前炒家絕迹，現時市場以用家為主，不少企業有意購買寫字樓或舖位作總部自用。他認為，該類用家不應受到辣招限制，建議在完成交易後，以至證明物業用作自用，可獲政府退回相關稅款。

紀惠集團行政總裁湯文亮表示，該集團已有預備金作減租用途，以協助租戶，不過部分租戶態度不太積極，只派出會計部或秘書致電查詢。他又指出，若租戶未能渡過困境，不如暫時唔好做，暫時休息。

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