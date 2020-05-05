德法院裁定歐央行放水部分違憲　歐元應聲挫0.6%

外國傳媒報道，經歷長達3年爭訟後，德國聯邦憲法法院周二(5日)裁定，歐洲央行自2015年推出俗稱「印銀紙」的量化寬鬆(QE)部分違反德國憲法，最高法院要求歐央行必須證明該計劃的合理性，或在3個月內進行調整。

法官認為，歐央行自2015年啟動的放水計劃有過度干預成員國經濟及財政政策之虞，除非央行理事會通過新方案，證明其合理性，否則德國聯邦銀行可不再參與該計劃。

不過，最高法院認為央行整體QE計劃並未違反法律。自2015年啟動QE以來，歐央行已購入2.7萬億歐元債券。

法院發表聲明後，歐元兌美元跌0.6%，報1.0841。野村表示，這可能與裁決導致因疫情而推出的購債計劃產生不確定性有關，是多數人未想到的。

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