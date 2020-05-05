港設跨機構督導小組　力拓綠色可持續金融中心

綠色和可持續金融跨機構督導小組成立大會的與會者。

香港金融管理局和證券及期貨事務監察委員會，共同發起成立綠色和可持續金融跨機構督導小組，其他成員包括環境局、財經事務及庫務局、香港交易及結算所、保險業監管局，以及強制性公積金計劃管理局。

督導小組同意提供策略方向，以監管政策及市場發展為兩大重點，以鞏固香港作為亞洲及全球的綠色可持續金融中心的地位。督導小組已經設立了兩個技術工作專責團隊，以研究和解決跨部門的監管事宜，並協調跨機構的市場開發工作。

證監會副行政總裁梁鳳儀指，處理氣候變化及環境污染造成的問題刻不容緩，更會影響企業資產的價值，當中有潛在的金融風險，認為可在資本市場將資金投資於綠色持續項目，包括延期貸款、債券投資產品、強積金、以及保險產品等，可聯合達致減排及減少氣候暖化的目標。

梁表示，風險管理問題為市場所關注，環境及氣候變化更會影響上市公司的估值，小組會研究如何量化及評估風險。另邊廂，不少企業只披露有利投資者的綠色相關資料，甚至進行「漂綠」，偽裝或包裝為綠色投資，跨部門小組可作出前瞻性督導。

金管局高級助理總裁劉應彬表示，歐盟與內地方面正協定，如何將「綠色產業指導目錄」達致標準化，日後香港可依據相關目錄標準，工作小組亦會繼續研究相關議題。

他並指，建立綠色債券孳息曲線並非易事，香港積極發展債券市場僅約10年，過去已進步不少，坦言新興市場孳息曲線長達廿年已算理想。又透露該小組於第4季將進行第2次會議，希望年底前可有研究結果及報告公布。

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