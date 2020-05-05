【新盤追擊】OMA by the Sea享盡靚地靚景優勢

屯門青山公路的大欖段至青山灣段一帶貴為香港西部經濟走廊的重點地區，加上沿途有多個泳灘，景色優美，近年吸引不少發展商積極進駐該區。最新就有永泰地產旗下的OMA by the Sea。

OMA by the Sea合共提供517伙，戶型由開放式至四房，另設特色戶，面積由297至1,614方呎，加上項目鄰近黃金海岸，預料不少單位可以望到開揚海景。

項目毗鄰不少假日熱點，包括黃金海岸等多個優美泳灘，以及著名行山路徑：麥理浩徑及有「千島湖」之稱的大欖涌水塘。若喜歡逛街購物，區內亦有多個大型購物商場任君選擇，如V City和屯門市廣場等，滿足不同喜好的人士。

至於項目的投資潛力不容忽視，因為它身處西部經濟走廊重鎮之中，周邊先有港珠澳大橋和港深西部公路落成，後有即將完工的屯門至赤鱲角連接路及擬建的屯門西繞道，屆時住戶無論前往港、九、新界，還是往返內地公幹，車程均會大大縮減，輕鬆實現一小時生活圈。

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