別抱幻想！經合組織專家：經濟好難回到疫前水平

外國傳媒報道，擁有36個發達國成員的經合組織(OECD)首席經濟學家Laurence Boone表示，隨着各國緩慢地放鬆疫情控制措施，全球經濟要回歸到冠狀病毒大流行前的水平將很艱難。

她說：「這將是一個非常漸進的過程，一些活動將會長期難以開放。這將非常緩慢，而且不是向先前狀態的反彈。」

意大利、西班牙和德國等國家已開始放鬆封鎖措施，不過在許多地方，餐館、咖啡廳和酒店將關閉更長的時間。歐洲央行預計，該區經濟今年收縮5至12%，部分取決於大流行病的進一步發展和採取限制措施的需要。

Boone說，迄今為止，政府採取的包括支持家庭收入和企業流動性需求的行動「令人印象深刻」。「在這場大流行和隨之而來的經濟衝擊的第一階段，他們已經盡了最大的努力。現在我們將進入一個更加困難的階段，在該階段支持措施必須更加有針對性。」

她說，這可能意味着工人離開將長期處於「睡眠」狀態的部門，而轉移到勞動力短缺的其他部門。這也可能意味着對企業家提供幫助，對企業進行重組或關閉業務，並在「必要領域」開設新公司。

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