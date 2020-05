【靚盤快遞】嚴選最有前景新盤 OMA by the Sea實至名歸

港九新界新盤如雨後春筍,如果想挑選升值潛力高的,不妨放眼有不少基建項目的新界西!若嚴選最具前景新盤,位於屯門大欖的OMA by the Sea能否榜上有名?即帶大家實地考察!

要數新界西的基建項目,不得不提屯門至赤鱲角連接路,全面通車後,預計由OMA by the Sea前往香港國際機場的車程將大幅縮短。機場第三條跑道亦加建中,將帶來龐大客運和貨運量,正好配合正在動工的航天城SKYCITY,它是大型綜合商業發展項目,集餐飲、娛樂及酒店等於一身。另外,由樓盤經屯門至赤鱲角連接路,接駁港珠澳大橋,往返內地也相當方便,食正大灣區優勢。

OMA by the Sea由兩座物業組成,一共提供517伙,戶型多元化,由開放式至4房不等。項目遠離煩囂,住戶可享度假式生活,由項目駕車前往黃金海岸只需5分鐘,距離大欖郊野公園也很近,隨時隨地上山下海絕無問題。這麼貼近大自然環境,或許令你誤以為OMA by the Sea很「山旮旯」?其實駕車前往屯門或荃灣,分別只是15及20分鐘,可以說是享雙市區配套。想知項目還有甚麼優勢?立即去片。

