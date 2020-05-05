【靚盤快遞】嚴選最有前景新盤　OMA by the Sea實至名歸

港九新界新盤如雨後春筍，如果想挑選升值潛力高的，不妨放眼有不少基建項目的新界西！若嚴選最具前景新盤，位於屯門大欖的OMA by the Sea能否榜上有名？即帶大家實地考察！

要數新界西的基建項目，不得不提屯門至赤鱲角連接路，全面通車後，預計由OMA by the Sea前往香港國際機場的車程將大幅縮短。機場第三條跑道亦加建中，將帶來龐大客運和貨運量，正好配合正在動工的航天城SKYCITY，它是大型綜合商業發展項目，集餐飲、娛樂及酒店等於一身。另外，由樓盤經屯門至赤鱲角連接路，接駁港珠澳大橋，往返內地也相當方便，食正大灣區優勢。

OMA by the Sea由兩座物業組成，一共提供517伙，戶型多元化，由開放式至4房不等。項目遠離煩囂，住戶可享度假式生活，由項目駕車前往黃金海岸只需5分鐘，距離大欖郊野公園也很近，隨時隨地上山下海絕無問題。這麼貼近大自然環境，或許令你誤以為OMA by the Sea很「山旮旯」？其實駕車前往屯門或荃灣，分別只是15及20分鐘，可以說是享雙市區配套。想知項目還有甚麼優勢？立即去片。

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