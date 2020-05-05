阿里大戶持股銳減　散戶不宜築「血肉長城」？

阿里周二早段曾跌1.48%，低見186.9元，惟散戶於187元「護盤」，跌縮最終縮窄至0.63%，收報188.5元。

花旗乃阿里美國預託證券(ADS)的託管銀行，其在阿里正式登陸香港第二上市前，已在香港存倉約42.24億股。然而，CCASS資料顯示，其後花旗的阿里持倉一直減少，首先去年12月底降至約39.03億股，而到了今年1月底、2月底、3月底更分別跌至約38.03億股、約36.93億股及約34.86億股。「跌勢」於4月有所放緩，4月底持倉為34.8億股。

另一方面，滙豐的阿里持倉周一約3.66億股，比阿里上市時約8,612萬股顯著增加。

宏高證券投資經理梁杰文相信，花旗持倉大減可能是大戶覺得香港股價高過美國，於是進行「套戥」，應不是阿里大股東日本軟銀「出手」。他認為，阿里如要減持阿里，大可以像其他大型科企的股東般公開計劃，不然亦可透過配股進行，「配股點都直接同快捷過日日喺落盤」。

3月中軟銀集團公布擬於一年內出售最多4.5萬億日圓資產，以進行回購及減債，市場相信阿里股份「走唔甩」。

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