向世界錢進：做3年夠首期上車　北歐港人仲要愁？

對旅人而言，這裏有壯麗的峽灣和冰川、亦有新鮮美味的三文魚；對於投資者，這裏有全球最大的主權財富基金、亦有早前急瀉創歷史新低的貨幣。今期《向世界錢進》帶大家走進挪威，看看港人生活在這個北歐國家的喜與愁。

香港土生土長的余潔婷(Karie)，現居於挪威首都奧斯陸。而她第一次踏足北歐是由瑞典開始。她指：「我一向鍾情北歐簡約設計與生活，加上當地大學不用付學費，不用加重父母負擔，故多年前選擇了赴瑞典留學，修讀建築碩士課程。」

【香港工作環境太荒謬了】

然而，她畢業後遇上2008年金融海嘯，全球經濟轉差，在瑞典難以找到工作，遂回流香港尋找機會，惟她說：「豈料回來後發現很大的文化衝擊！在瑞典住的地方很大、空氣好、生活輕鬆；反之香港的工作環境太『荒謬』了，每日都要做到天昏地暗。其實人生不應該是這樣，所以在香港工作兩年後，我決定重回北歐。」

不過，她首要解決的問題是，如何取得居留簽證。當年歐洲經濟環境依然不佳，除非有很特別的技能令外國公司非請你不可，才可辦工作簽證居留。這時她憶起在瑞典讀書時，不少同學畢業後會到挪威工作，因當年國際油價高企，倚賴賣油的挪威經濟理想，打工仔的工作機會多，薪酬亦較高，所以就想不如到挪威讀多一個碩士，兼可取得學生簽證在當地居留。

【住挪威沒有春夏】

年半後她取得第二個碩士學位，在挪威仍很難找到全職工作，因儘管當地人懂英語，但挪威語是主流，說不好挪威語就難以融入當地環境。她因語言問題屢次見工失敗，讀書時的兼職工作亦丟失。幸而，她機緣巧合下找到在丹麥的工作，打滾約兩年後，順利回到挪威工作和定居，並與挪威籍丈夫組織家庭。

身為建築師的她，現在公餘時會透過fb專頁「挪威的三文」分享她在挪威生活的所見所聞。而北歐地方嚴寒，對港人而言這裏沒有春夏，天氣就如她數年前的著作《冬秋冬冬》，冬天佔了一年3/4的時間。

【優點：打工仔天堂 買樓又唔難】

談到是否喜歡在挪威的生活，她坦言「一半一半」：「這裏是打工仔天堂！返早上8時半，下午4時放工，且有很多假期，產假長達一年！工作環境亦很開心，人們很善良、正面、有禮，與香港職場常見的勾心鬥角截然不同。大家都重視對方的私人空間和家庭生活，放假時不會打擾你，所以在這裏工作很舒服。」

另外，在挪威買樓不太難，她工作了兩、三年，沒有特別儲錢，閒時又會去旅行，已經夠錢付首期。而當時900呎物業價格逾600萬港元，首期約兩成。但租金則較貴，例如開放式單位的月租超過8,000港元。

她續分享，這裏職業無分貴賤，較低技術的工種如清潔、收銀，時薪可以有100港元，而一些較高學歷如醫生等專業，薪酬高但稅率亦高，所以除稅後的實際收入，與低技術工作收入差距不算遠。以她當建築師為例，這裏的稅後工資與香港相若，但由於香港工時長，以時薪計挪威的工資可能是香港的兩倍。

【缺點：生活枯燥 食晚餐要500蚊】

一般外國人過來挪威工作需具備不同專長，例如做資訊科技、建築等工作，但一些對語文要求較高的工作如律師、記者、老師，外國人則較難找到相關工作機會。另外東歐和南歐經濟環境不及挪威，吸引當地較多移民過來挪威做收銀、侍應及地盤等工作。

「但這裏不好的地方是有點悶。天氣嚴寒、日照時間短、商店很早關門，對年輕人而言生活像很無聊，但人愈大，需要的東西有別。現在我有小朋友、有家庭，不用日日逛街，而是想追求簡單的生活，所以我在挪威生活還是適合的。」她稱。

挪威是全球高消費的國家之一，她分享，外出吃一頓午飯超過100港元，晚餐要400至500港元，一支水也超過20港元。不過如果自己下廚，在超市買食材的價錢與香港相若。至於三文魚在挪威很普遍：「每區至少有一間店做壽司外賣，超市供應的三文魚亦新鮮美味，質素遠勝香港，所以回港時我很少吃三文魚壽司。」

【睇你點睇：當地崇尚自然療法】

說到醫療，她認為挪威不及香港：「挪威崇尚自然療法，認為免疫力可令你病愈。之前我患上感冒，醫生只叫飲水、休息，不處方藥物。好似今次新冠肺炎，挪威『佛系』應對，確診數看似不多，其實只因檢測少，基本上快病死才會有人理。」她正考慮在港投保較大額的醫保，萬一有病也可在港治療。

至於教育，不論是國民還是外國人，在挪威由讀小學開始都不用付錢，讀幼稚園則要，但若計及政府給予小孩的津貼和免稅額，也等同已幫父母付幼稚園學費。

【移居挪威最大挑戰是語言】

移居挪威的方式可透過工作、讀書、做生意等。在挪威居住3年後，可以申請永久居留。居住7年或以上可申請入籍，並需通過挪威語考試、以及有關挪威社會及文化的考試。不過以做生意為例，據悉若公司經營不善，盈利不達標，3年後很難續期繼續居留。至於要獲當地公司聘請，以及持續全日制讀書也不易，令一般人較難長居挪威。

Karie指港人移居挪威的最大挑戰是語言，需要學好挪威文才能在這裏「生存」。她有朋友即使想做義工，也因挪威文不佳而被拒諸門外。因此，如果可以由讀書開始慢慢學習語言，會較易適應這裏的生活。

【油價暴瀉影響不大】

油市風暴令挪威頓成市場焦點，但她認為今次油價跌浪對挪威人的影響不大。原因是油價早於2014、2015年由高位回落，油企已開始裁員和倒閉，當時很多人失業和搬到其他城市。反而，挪威有較多東西依靠入口，普羅大眾更害怕挪威克朗近日跌到超殘水平，會導致其後入口貨品價格大幅上升。的確作為「石油貨幣」的挪威克朗受累國際油價傾瀉，年內兌港元匯價急跌近15%。

而新冠肺炎導致全球股市暴跌下，挪威主權財富基金上季錄1.17萬億挪威克朗(約8,400億港元)的破紀錄虧損，跌幅14.6%，雖然資產規模跌破了一萬億美元，但仍是全球最大主權基金。她指當地人較少談論主權基金，但對其看法普遍正面。

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