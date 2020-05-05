新盤UPDATES：新界西北最活躍 屯門周內有大項目

發展商重新部署積極開盤，當中以新界西北區氣氛最活躍，有屯門區大型項目搶閘籌備於周內開放示範單位吸客，勢推動一手樓市進一步轉活。

●OMA by the Sea示範單位首度曝光

至於根據1座12樓B3室打造的兩房戶，實用面積471方呎，大廳設面積22方呎露台，廚房同屬開放式。而主人睡房特設空間偌大的衣帽間，相當實用。

同時，該盤亦設三房示範單位，實用面積619方呎，廚房屬傳統「梗廚」，大廳連接面積22方呎露台，主人房設16方呎工作平台。單位亦引入化妝室，方便女主人使用。

●馬鞍山峻源連沽18伙 特色戶售8480萬破頂

據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源剛連環售出18個單位，套現逾5.97億港元。

其中3座22樓A單位，實用面積2,677方呎，平台面積609方呎，成交價8,480萬元，呎價31,677元，同樣創出項目新高紀錄。

●富豪‧山峯獨立屋逾7890萬元售出

是次成交的獨立屋為四房四套間隔，由地庫至天台共樓高5層，實用面積2,759方呎，花園面積818方呎，備有獨立升降機。地下入口為前花園，而後花園與客廳連成一線，頂層天台面積亦達546方呎。

該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目連續兩日錄得成交，由去年開售迄今共套現超過14億元。

●玥廬8日連沽3幢獨立屋 涉逾2.87億元

華懋集團旗下清水灣玥廬再錄成交，3號屋以9,350萬港元售出，呎價28,454元。獨立屋樓高三層連天台，設四房連三套房間隔，實用面積為3,286方呎，花園853方呎及天台1,187方呎。

獨立屋設私人升降機、私家車庫、泳池及花園。項目於上周二(4月28日)及上周六(5月2日)分別售出6號屋及7號屋，於8天內錄得三宗連環成交，成交金額共逾2.87億元。

●愛海頌累售464伙 增設母親節優惠吸客

該公司助理首席經理(營業)何家欣表示，項目銷情持續，過去兩周合共售出37個單位，而第1座幾近全數沽清，僅餘5伙未售。是次除新增優惠外，本周末及下周末於售樓處更會派發精美健康禮品予參觀人士，當中包括美顏茶包、無添加果醬和天然蜜糖。

●奧柏‧御峯頂層特色戶呎售近2.9萬創新高

●恆大‧珺瓏灣2期加推165伙 入場費356萬元起

屯門區新盤市況熱鬧。恆大‧珺瓏灣兩期至今累沽約728伙，套現逾35億元。發展商公布，第2期3及3A座冠名為海瓏作宣傳及推廣用途。

因應市場需求，剛加推第2期第3號價單，原價加推165伙，實用面積222至461方呎，折實售價由356萬元至605萬元，將於本周六發售。