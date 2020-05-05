新意網批出荃灣數據中心建築合約　涉逾8億元

新意網表示，項目於竣工後將為集團在戰略地點的高端數據中心容量提升及擴大約20.17萬平方呎的總樓面面積。此新數據中心可確保集團在中期可提供的數據中心容量，以滿足不斷增長的數據需求。

新意網將於下月23日為這份系內進行的交易舉行股東特別大會，預期通過後，工程約於10月開工，700日內竣工。

通告指，新意網將於項目期內，據每月由獨立建築師就項目所發出列明有關金額的建築師證明書，基於工程的妥善執行進度及已送達於工程上所使用的材料及物品的估計價值，向主要承建商支付進度金額。

而這份建築合約的總額，可按照條款，就有關工程範疇的任何更改或添加而作出調整，情況包括工程的設計、質素或數量上的變動、更改用於工程上的材料或物品的種類或標準、工程的糾正或有關前述各項的任何額外成本及開支。有關調整將根據獨立建築師於取得新意網同意後而提供的指示作出，涉及金額將獲獨立工料測量師確定。

另外，新意網稱，將合同總額約5至10%應用作應變款項乃私人機構建築項目的一般慣例。獨立工料測量師進一步告知，於此項目採用合同總額10%的應變款項乃屬合理。因此，預計最終合同總額將不會超過原合同總額的110%，即不超過約9.03億元。

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