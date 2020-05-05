樓價UPDATES：荃灣荃錦中心兩房呎售1.77萬新高

近日樓市有反彈趨勢，個別二線屋苑買賣有驚喜，荃灣荃錦中心兩房單位，成交實用呎價高逾1.77萬元，創屋苑呎價新高紀錄。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座中層E室，實用面積566方呎，三房連套房間隔，獲租客以月租2.1萬元承租，實用呎租37.1元。

●北角康德大廈中層5室，實用面積962方呎，兩房雙套房間隔，叫價1,450萬元，減價150萬元以1,300萬元易手，實用呎價13,514元。

●鰂魚涌南豐新邨7座中高層C室，實用面積391方呎，兩房間隔，叫價750萬元，減價18萬元以732萬元易手，實用呎價18,721元。

●鴨脷洲海怡半島31座中高層Ｇ室，實用面積686方呎，三房連套房間隔，減價近3%，以1,116.8萬元成交，實用呎價16,280元。

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九龍區

●紅磡海逸豪園上月共錄18宗成交，創一年來單月新高，屋苑16座高層G室，實用面積556方呎，兩房間隔，以1,050萬元易手，實用呎價18,885元，屬近期少有高於千萬元的兩房成交。

●奧運站柏景灣6座高層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價1,100萬元，減價100萬元後，成交價1,000萬元，實用呎價21,459元。

●西南九龍匯璽1B座高層D室，實用面積270方呎，開放式間隔，以668萬元沽出，實用呎價24,741元。原業主於2017年4月以約587萬元購入單位，持貨逾3年帳面獲利81萬元。

●牛頭角安基苑D座低層8室，實用面積414方呎，兩房間隔，放盤數日即以555萬元成交，實用呎價13,406元。

●將軍澳蔚藍灣畔3座中層G室，實用面積490方呎，建築面積657方呎，兩房間隔，以826萬元成交，實用呎價16,857元。

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新界區

●荃灣荃錦中心2座高層F室，實用面積354方呎，兩房間隔，以628萬元售出，實用呎價17,740元，創屋苑呎價新高紀錄。

●荃灣爵悦庭西爵軒高層B室，實用面積893方呎，三房連套房間隔，開價約1,200萬元，最終下調至約1,142.8萬元成交，實用呎價12,797元。

●青衣翠怡花園6座中高層F室，實用面積368方呎，兩房間隔，叫價630萬元，減價18萬元或約3%，以612萬元沽出，實用呎價16,630元。現時屋苑約有30個單位放售，叫價由580萬元起。

●深井碧堤半島6座高層A室，實用面積771方呎，三房連套房間隔，放盤約三個月，近日以960萬元零議價沽出，實用呎價12,451元。

●沙田第一城9座低層F室，實用面積451方呎，三房間隔，以733萬元易手，實用呎價16,253元。原業主則於2011年2月以320萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約413萬元，單位升值約1.3倍。

●馬鞍山薈朗2座低層A07室，實用面積297方呎，一房間隔，去年10月放盤，叫價560萬元，減價後以535萬元連租約易手，實用呎價18,013元。

●大埔中心21座中層F室，實用面積315方呎，兩房間隔，放盤10個月，減價37萬元或7.1%，獲用家以483萬元承接，實用呎價15,333元。

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