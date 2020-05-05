道指早段升307點　輝瑞測試疫苗股價漲逾2%

國際油價連日上升加上憧憬經濟重啟，美股開市早段做好，道指升307點，至24,057點；納指升130點，至8,841點；標指升38點，至2,880點。

藥廠輝瑞和合作夥伴為新冠肺炎疫苗進行測試，倘成功，可望於年底前推出，股價早段升2.2%至38.45美元。

車廠快意佳士拿首季盈轉虧，蝕16.9億歐元，鑑於疫情帶來的不明朗，該車廠撤回全年財務預測。快意佳士拿股價早段報8.46美元，升1.93%。

美銀數據顯示，迄今有114家標指成分企業放棄財務預測，但在此舉後5天，相關股份股價跑贏標指46個點子，與以往有財務指引的企業股價表現較沒有者佳的情況大相逕庭。

TD Ameritrade策略員基納漢認為情況合理，因為當前經濟無法預測，投資者願意原諒一定程度的不確定，一些企業即使作出具體的財務預測，亦可能很快受到市場質疑。

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