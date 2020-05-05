疫情最壞情況或已過 鴻海4月收入創新高

全球「代工」一哥鴻海周二(5日)公布，4月收入在電腦及平板等運算產品需求帶動下，單月達3,809億台幣(下同)，創歷史新高，按月計增9.57%，按年計則增0.3%。總結今年首4個月，該公司收入1.31萬億元，按年減少8.74%。

鴻海表示，以4月四大類產品按月對照來看，表現最佳的是電腦及平板等運算產品，其次為伺服器及網通等企業產品，之後是元件及其他產品，智能手機等消費暨智能產品。若以按年表現來看，元件及其他產品最佳，其次為運算產品，之後是企業產品，最後則是消費暨智能產品。

公司預計，第2季營運將顯著回暖，上半年仍可望較去年持平。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200